男子闖幼園斬傷18名師生　園內滿布血漬

廣西北流市新豐鎮一間幼稚園周三（28日）下午發生斬人案，一名持刀男子突然闖入，將園內18名師生斬傷。

網上流傳片段顯示，地上血漬斑斑，幼童坐在地上受驚大哭，共16名幼童及2名教師受傷。有幼童頭部嚴重受傷流血，甚至有幼童躺在地上不動，未知傷勢如何。警方接報有人持刀，民警趕至現場後，將一名年約20多歲的男疑犯制服並押出幼稚園。他可能患有精神問題，警方目前正調查事件。

有附近店家表示，疑犯看起來行為舉止怪異，另有路人看到男子持刀傷人後，就拿着木棍衝入幼稚園圍住他。玉林市及北流市正組織力量救治傷者，他們已送往衞生院接受治療，其中2人傷勢較重，正在搶救中。內媒引述廣西北流市委宣傳部消息，稱傷勢嚴重者為幼童。

涉事幼稚園的老師向內媒表示，事發時孩子都在睡午覺，2位老師因保護幼童而受傷。針對以北流市公安局為名發出的匯報，公安局人員稱不知道誰發的，關於匯報的具體並不了解。

鎮政府相關工作人員表示，警方已經為目擊者做了筆錄，受傷人士當中有人搶救無效，但傷亡數目以官方公布為準。市委宣傳部則表示，該宗是比較嚴重的惡性傷人事件，市教育局及當地政府已介入調查。