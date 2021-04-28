受「1年條款」限制　趙少康宣布不參選國民黨主席

台灣資深傳媒人趙少康今年初重返國民黨，準備參選黨主席選舉，更不排除要參選總統。惟他周三（28日）宣布，受到「一年條款」的資格限制，放棄參選今年的國民黨主席選舉，呼籲國民黨中常委不必因為他而修訂選舉法。

趙少康周三赴國民黨中常會發表演說，稱原本抱着「救黨救國的心情」參選黨主席，但因黨章選舉辦法規定一定要1年黨齡才參選，因此作罷。不過他強調自己的實際黨齡超過20年，只是今年才恢復黨籍，他表示：「大家不必麻煩，也不用修改選舉辦法，無論如何我都不會選主席，因為報國的路不只一條。」

他在發言中批評國民黨中常委，公開炮轟中常委到大陸做生意，損壞國民黨形象，並提出多項中常會改革建議。而國民黨則「太老太保守」，離人民太遠，「在野了還以為自己在執政，抗爭也不敢」。同時，他亦批評民進黨危害新聞、言論自由，大搞威權主義。

據台媒報道，趙少康在中常會後向媒體透露，前高雄市長韓國瑜仍在考慮是否參選黨主席，「機率一半一半」。他稱自己不參選黨主席一事，事先沒有與黨主席江啟臣達成共識，並無外界猜測的「江爭取連任、趙參選2024年總統大選」。