女遊客睡後遭村民入房強姦　警方處理慢惹不滿

農家樂是內地以農業和鄉村消費為特點的旅遊度假場所，貴州畢節市織金縣一名黃姓女遊客周二（27日）凌晨在一處農家樂下榻就寢後，遭一名男子闖入房間強姦。女子早上立即報案，惟警方處理緩慢，更疑要收取天價鑑定費才立案。警方澄清絕無此事，派出所已支付有關費用並立案傳喚疑犯，多個部門組成聯合工作組監督。

受害人黃女的親屬劉先生稱，該農家樂猶如「無掩雞籠」，缺乏保安措施及專職保安，任何人都可隨意進出。黃女因有睡眠障礙及患有重度抑鬱症，睡前需服用安眠藥，因此獨自住一個房間，以免睡時遭驚醒，卻讓20多歲的當地村民趙某有機可乘，不知如何打開門對她下手。她期間反抗將疑犯咬傷，呼救聲被母親及其友人聽到，他們衝進房間，當時男子還在現場。眾人到派出所後，疑犯還威嚇受害人母親及其友人。

劉先生續稱，受害人早上8時前已前往報案，疑犯也送到派出所，但直到11時還未開展受理工作。他們打了多通投訴電話後，警方才帶受害人到醫院做鑑定，而且還疑要收取13.5萬元（人民幣，下同，約16.2萬港元）的費用。更甚的是，女子反抗時咬傷疑犯，自己身上也有多處瘀青，但醫生及警察也沒有去看。直至下午5時，警方終立案並做了筆錄。

警方回應稱，當日已經依法辦理案件，家屬可能不知情，而翌日的通報説明身體檢查費共318.8元（約381港元），由派出所承擔。院方人員後來表示，檢驗單上的分泌物檢查費是打印錯誤所致。據悉，黃女因患有重度抑鬱症，無法接受內媒訪問。