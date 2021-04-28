內地幼稚園如無掩雞籠　無辜學童淪犧牲品

內地屢現斬殺學童事件，警方往往怪罪行兇者或精神失常，或是為洩私憤報復社會，惟不少市民批評，幼稚園卻每每猶如無掩雞籠，任由狂徒自出自入，保安工作處處漏洞。政府官員必須檢討反思，及需拿出切實可行的應對措施，保護學童生命安全。

廣西北流市新豐鎮某幼稚園周三（28日）發生斬人案，一眾學童在校內午睡期間，遭一惡男揮刀亂斬，兩名老師因保護幼童而受傷。事件最終導致16名學童受傷，有人更被斬中頭部，血湧一地，至少兩童性命垂危，叫人揪心不已。警方稱年約20多歲的疑犯有精神問題，現被拘留調查。

事件即激起內地市民憤怒，除了批評狂徒冷血殘忍、患精神病非免死金牌外，更多是不滿幼稚園的保安措施，稱但凡有一個年輕力壯的保安，或者一隊定時巡邏的警員、城管，甚至只是幼稚園設好鐵圍欄，也不致老師要以肉身攔刀、學童尖叫哭喊四散逃竄。

卻有目擊者指出，事發地離新豐鎮政府僅40多米、兩至三個街口開外。試問鎮政府旁如此衙門重地，竟已可出現如此殺戮事件，若至更遙遠的城郊、更偏僻的街區，百姓豈不人人自危、人心惶惶？有市民坦言，很多幼稚園就算有保安，都是年齡較長的大爺，真的遇上這種狂徒也無力應對。政府官員必須從根本上解決社會治安問題，還市民、下一代安區樂業。