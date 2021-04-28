抖音反駁醫療帳號可買賣　強調設審查機制

內地社交網及短片分享平台近年充斥大量醫療訊息和廣告，有媒體指抖音和快手等短片平台大量「製造」假醫生，甚至流傳平台認證醫療帳號可以買賣。抖音周二（27日）回應， 平台對認證醫生和機構的資格設有審查機制，強調嚴厲打擊違規進行醫療科普的行為和內容。

在當日舉行抖音媒體溝通會上，抖音健康運營負責人白舒悅表示，為了維護平台醫療健康生態，目前優先為三甲主治醫生以上專家和國醫大師進行個人認證，公立二級以上醫院等進行機構認證，後續將對更多醫學科普力量開放認證。

對於有部分醫生認為抖音醫療認證手續繁瑣，白舒悅表示，平台不斷升級認證體驗，近期已經在醫生認證的環節設置了認證資料提醒，未來醫療作者和機構的認證將更加方便。

至於流傳抖音醫療認證帳號可以買賣，抖音健康安全策略負責人張晨回應稱，平台安全策略對此有嚴格限制，認證醫生和機構的資格除設有有半年審和年審機制外，同時確保獲得認證的人與出現在鏡頭前的醫生為同一人。針對認證醫生/醫療機構發布的內容，平台引入了初審和專業審核機制，確保內容值得信任。而對宣揚非法代孕、鑑定胎兒性別等違法違規內容和帳號，平台一律從嚴封禁。