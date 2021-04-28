台立法院審「國務機要費」免罪草案　藍綠營爆肢體衝突

台灣的陳水扁前總統早年被控涉及國務機要費案貪污，立法院財政委員會周三（28日）上午審議被指是「國務機要費免罪草案」的會計法修正案。國民黨團為阻止民進黨通過議案，期間佔領主席台、杯葛並要求散會，與民進黨立委爆發肢體衝突。民進黨隨後宣布通過決議並散會，國民黨團斥「違法，不承認這項決議。」

審查會周三上午召開，國民黨團一開始便以拉布阻止審議。國民黨總召費鴻泰發言時呼叫口號，稱「不願為貪污除罪化背書，不願為陳水扁解套」，並提出散會動議。國民黨立委一擁而上舉牌反對，並潑灑諷刺陳水扁貪污的假禮券。民進黨籍財政委員會召委郭國文見狀，提出中場休息協商。

隨後到提案的綠委蔡易餘發言時，國民黨立委林為洲舉牌阻擋，雙方一度發生拉扯。郭國文開始點名時，國民黨立委賴士葆搶過郭的麥克風，綠委鍾佳濱見狀便與賴士葆拉扯，雙方爆發激烈衝突，綠委們擁上試圖搶回麥克風，最後弄倒桌子。費鴻泰和賴士葆站在主席台上與郭國文持續對罵，郭最後高喊「你們都不審查，我們宣布會計法第99條之一修正條文，直接出委員會」。