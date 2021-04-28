青島港口兩船碰撞　初估漏油500噸

一艘貨船及油輪周二（27日）在山東省青島市外的黃海海域發生碰撞，造成兩艘船隻漏油，當地政府已派員清理海面油污，海事局建議其他船不用進入漏油船隻的10海里範圍內，但未有透露漏油的多少，有消息指現場漏油量達500噸。

據悉事件發生於周二早上8時50分，一艘停泊於青島港口南方約11里、載有約100萬桶瀝青混合油的利比亞註冊油輪「A Symphony」，被於巴拿馬註冊的貨船撞上，事發時海面因大霧而能見度不足200米。營運油輪的公司「良木船務管理」（Goodwood Ship Management）透露現場漏出一定數量的油污，並表示事件中無人受傷，已啟動緊急程序阻止繼續漏油。山東海事局官員指兩艘船隻目前狀況穩定，青島港口運作亦未因此受影響，現已派出12艘船到場清理。

有匿名的海事局官員透露，初步估計約有3,420桶約500噸的油漏出，官員周三（28日）早上在微博形容漏油屬小型規模。一般而言原油洩漏會浮在海面不難清理，但是次漏出的瀝青混合油較重，若不盡快清理則會沉於海底構成更深遠的污染。油輪上15萬噸的混合油，由香港燃料貿易公司潤誠國際能源擁有。