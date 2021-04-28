台鐵罹難者獲至少3070萬新台幣　創賠償新高

台灣台鐵路太魯閣號列車出軌事故導致49人死亡，交通部周三（28日）宣布本次事故賠償將比照2018年在宜蘭發生的普悠瑪列車出軌，各罹難者獲1,570萬元（新台幣，下同，約437萬港元），再加上衞福部先前宣布給予每位死者家屬1,500萬元（約417萬港元），合共至少3,070萬元（約854萬港元），創下台灣海陸空事故有史以來的賠償最高紀錄。

台鐵副局長馮輝昇周二（27日）表示，受傷理賠等説明會在5月與罹難者及傷者懇談。另由於此事故牽涉承包商及相關監造廠商等，觸及債權移轉、代位求償等問題，因此也會與家屬討論，是否願意把債權讓予台鐵以協助透過法律求償，減輕他們的後續作業負擔。

目前，台鐵等待行政程序完畢後就會與家屬談論有關事宜。據台鐵初步計劃，罹難者可領賠償金、特別濟助金雞慰問金共計540萬元（約150萬港元）。衞福部賑災專戶在本月4日至15日收到35萬元（約9.7萬港元）1,249筆捐款，合共超過11億元（約3.1億港元）。

除給予罹難者賠償外，亦會資助罹難者、傷者的子女及在學傷者教育直至大學畢業，合共1.2億元（約3,338萬港元）；按傷勢輕重發放10萬至700萬元（約2.8萬至195萬港元）；其他乘客心裏撫慰金各1萬元（約2,782港元）。