默克爾批華人權問題　李克強冀排除干擾共同發展

中國總理李克強周三（28日）與默克爾進行視像會議，是第6次的中德磋商會議。會上李克強強調中德兩國應成為開放互利、雙贏的合作榜樣；默克爾在會議中批評中國的人權狀況，並希望盡早就此展開對話，李克強回應指別國不應干涉中國內政，期望不同的看法均獲尊重。

李克強提及在全球受去年疫情影響的情況下，中德的雙邊貿易仍有增長，指出2月德國對中國的進出口均現升勢，反映兩國之間合作的潛力，又指中德作為大型經濟體，且具有國際影響力，當支持多邊主義及自由貿易。李克強又指明來年為中德建交50周年，希望兩國維持長期穩定的合作關係，認為這不僅對中德有利，更是有利於全世界。

默克爾同意雙方在抗疫及經濟的互利關係，但同時引述外界對中國人權狀況的批評，又透露德國對此有不同意見，尤其是對於香港局勢的討論上，希望對此盡快展開人權對話，又希望兩國的司法部長可以加入對話，以加深雙方的討論。李克強未有直接回應默克爾的批評，僅表示兩國在部分議題的看法不一，雙方都應尊重各國的核心利益及重大關係的事項，呼籲以平等的基礎進行溝通，而非干預別國內政。