拜登首發表國會演說　指美國正與華競爭

周四（29日）是美國總統拜登上任100天，在此前夕，他在美東時間周三（28日）晚上9時（香港時間周四早上9時）在國會聯席會議發表他上任後首次國會演說，歷時1小時5分鐘。拜登除了談論就任100天的回顧與前瞻，並提出大規模擴大社會開支方案「美國家庭計劃」。拜登演說中第一個提及的外國為中國，指美國正與華競爭，並將維持在印太的軍事存在。

拜登在國會山莊發表講話，進場時受到在場人士歡呼及掌聲歡迎。他首先概述任期剩餘時間的工作重點，並表示自己接替前總統特朗普上任近100天，成功在經濟、防疫等方面恢復美國人對政府的信心。他稱美國已準備好起飛：「僅僅100天後，我就可以向全國報告：美國又開始行動了，把危險變成可能，把危機變成機會，把挫折變成力量。」他宣稱如今90%美國人居於距新冠疫苗接種地點8公里以內的地方，政府將在100天內提供超過2.2億劑疫苗，並敦促美國人接種。

除了內政，拜登也在國會演說談到中國。拜登表示，他與中國領導人討論時，告知對方他們歡迎競爭，但不是尋求衝突，強調會全面維護美國的利益，並站起來對抗損害美國工人的不公平貿易行為，包括國家補貼、竊取知識產權等。他又向中方表明，會在印太維持強大的軍事存在，如他們在北約及歐洲一樣，不是引發衝突，而是避免衝突。他指出，自己曾與其他國家領袖表明，美國在人權自由等問題上不會退縮。

拜登又指，世上的專制者都認為，在21世紀民主沒法與專制競爭，因要取得共識很花時間，因此自己提出改善美國基建的方案，以提升美國競爭力，對他來說解決氣候問題和創造就業機會是同時並進。他指，就業計劃將讓工程師和建築工人建造更節能的建築和住宅，但指出風力渦輪機的葉片沒有理由不能在匹茲堡製造而要在北京製造，強調美國工人沒有理由不能在電動車和電池生產方面領導世界。

拜登發言前夕，白宮國家安全顧問蘇利文周三受訪時表示，中國是美國的最重大戰略挑戰，美國會堅定捍衞盟友與夥伴，為國際規範挺身而出。他又指，美國不會為了確保與中國在應對氣候變化或核擴散等方面合作，而在其他方面有所保留。

蘇利文亦提到，拜登已私下且直接與俄羅斯總統普京溝通，表達對俄羅斯軍隊在烏克蘭附近集結的擔憂，並重申美國對烏克蘭領土完整的承諾，美國也持續密切關注俄羅斯反對派領袖納瓦尼的健康情況。蘇利文稱，美國會持續透過最高層級的外交溝通與俄羅斯對話，而非公開下最後通牒。

今次國會聯席會議被指定為「國家特別安全活動」（NSSE），出席人數因疫情而限制只有約200人進入眾議院，最高法院首席大法官羅伯茨、副總統賀錦麗、第一夫人吉爾、眾議院議長佩洛西等都有出席。除了拜登，所有與會人士都必須戴口罩，其他國會議員則坐在眾議院樓上觀看直播。