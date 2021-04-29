多個中國官媒被列外國使團　布林肯稱為揭資金來源

美國去年加強審查華媒，把新華社、中新社等多間中國官媒列為「外國使團」。美國國務卿布林肯周三（28日）表示，美國沒有封禁中國官媒，將其列為外國使團是為了讓公眾知道真相，了解這些媒體的資金來源。他又批評，這些媒體受到中國政府控制，只專注為北京在全球宣傳，甚至致力造謠。

布林肯在外國新聞中心與外媒舉行視像會議時發表講話，指美國政府採取措施確保透明度，讓公眾知道誰支付這些中國媒體的薪水，其評論傳達的是北京的意見；而非干涉這些媒體及其報道和選擇話題的能力，不論如何挑剔美國政府，美方都沒禁止其繼續在美營運。他表示，美國與盟友憂慮北京藉這些媒體在海外宣傳和造謠，旨在干涉或破壞民主，同時限制中國國內的新聞和言論自由。

布林肯又批評，中國是世界上資訊自由空間最少的國家之一，在對待媒體言論自由的方式與美國和世界上其他國家的做法完全缺乏互惠，北京因在美國自由開放的媒體環境中運作而獲益，卻不讓其他人獲益，認為此情況不可持續下去。他強調，美國不會遏制或阻礙中國，但會維護其數十年來致力建立的國際秩序。