防對方出軌　內地妻買藥偷餵丈夫抑制性能力

內地有女子為防止丈夫出軌，網購一種名為「己烯雌酚」的藥物，稱服用後可抑制對方性能力，「無法出軌而回歸家庭」。惟有藥劑師警告，長期服用這種藥物，會影響心血管及肝臟健康，且有很高的致癌風險。

微信公眾號「小聲比比」上周六（24日）發表一篇題為「給老公飯裏下陽痿藥？小說都不敢這麼編」的文章，聲稱有女網民發文指偷偷將己烯雌酚放入丈夫的飲食中，令對方連正常生理反應都消失，「只能乖乖回家」。她又強調，效果很好，第二周即可見效，「為了家庭沒辦法，別怪我，繼續給他使用」。

內地有網購平台商家指出，該款藥物是給牛羊等使用；惟速遞單中可註明「保密發貨」等字樣。另有賣家宣稱，若男性服用後，根據不同人的體質，15天左右就能達到抑制性能力的效果，停藥21天就可恢復正常，沒有副作用。

資料顯示，己烯雌酚是一種雌激素，屬醫生處方藥，主要是補充女性雌激素不足。有專家表示，不當使用己烯雌酚會導致人體激素混亂，除了性慾、性功能減弱，肌力也會下降，精神不振，提高罹患心血管疾病的風險，並影響肝臟代謝，還對胎兒發育造成影響，有很高的致癌風險，已被世衞（WHO）列入一級致癌物。