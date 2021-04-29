台公布164.2億新台幣導彈重鑑　4000噸級海巡艦服役

台灣駐美軍事代表團周三（28日）公布384枚愛國者三型導彈重新鑑測採購案結果，由代表美軍的美國在台協會（AIT）以164.2億元新台幣（約46.5億港元）奪得，計劃自本月起至2030年9月30日前執行。而去年6月下水的台灣海巡署首艘4,000噸巡防艦嘉義艦，經10個多月測試，周四（29日）正式交船，進一步展示台灣自主防衞的決定。

周三公布的愛國者三型導彈重新鑑測採購案，即美國去年7月9日發布金額達6.2億美元（約48.36億港元）的對台軍售案。由於台空軍防空導彈指揮部當時擅自透過國防部向美方要求報價，涉行政違失，上月遭監察院糾正在案。事件亦意外曝光台軍擁有該型導彈數量。台國防部向立法院表示，該採購自今年起分批執行，預算案會經當年度立法院預算完成審核，將採購計劃呈報國防部認可同意後，再與美方辦理發價書簽署。

海巡署巡防艦嘉義艦周四在台船舉行交船儀式，由台灣的蔡英文總統主持，儀式後她登艦參觀。隨着美台上月簽署「設立海巡工作小組備忘錄」，在保護海洋、打擊非法及聯合搜救上共同合作，蔡勉勵海巡官兵除執行緝私、取締驅離越界漁船、海上救援等勤務外，也肩負深化國際合作重任。同日舉行與嘉義艦同型的新竹艦命名下水儀式，兩艦雖然號稱4,000噸級，但滿載排水量實際逾5,000噸，艦上配備2.75吋火箭炮1台、20機炮、20炮塔各2台，另設高壓水炮和可供直升機和反潛機升降甲板。

另多名民進黨立委周四赴中科院航空所與漢翔公司參觀，並聽取勇鷹號高級教練機的測評簡報。中科院表示，有信心於2026年完成66架新機交付的目標。