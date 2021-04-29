反食品浪費法通過　網絡吃播餐飲經營受監管

十三屆全國人大常委會第二十八次會議周四（29日）表決通過反食品浪費法，並將自公布日起實施，當中商家如誘導誤導消費者超量點餐，最高可罰款1萬元（人民幣，下同，約1.2萬港元）。這次立法內容針對網絡大胃王直播（又稱吃播）行為、餐飲業經營方式等，目的是令防止浪費食物有法可依。

去年8月，中央對制止餐飲浪費現象做出重要指示，強調要加強立法，和監管，採取有效措施，建立長效機制。同年9月全國人大常委會啟動為期1個多月的惜食和反浪費專題調研。翌月，有關反浪費、惜食的表述正式納入新修訂的未成年人保護法，當中包括學校、幼稚園應當展開勤儉節約、反浪費、惜食、文明飲食等宣傳教育活動。去年12月，反食品浪費法草案首次提請人大常委會審議。

對於備受關注的網絡吃播行為，法例規定電台、電視台、網絡音視頻服務提供者製作、發布、傳播宣揚量大多吃、暴飲暴食等浪費食品的節目或者音視頻信息，先由廣播電視主管部門、網信部門責令改正，給予警告；拒不改正或者情節嚴重者，除罰款1萬至10萬元（約1.2萬至12萬港元）外，並可責令停業整頓，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法追究法律責任。

法例要求餐飲服務提供者主動提醒消費者防止浪費食物，包括在當眼位置張貼反食浪費標識，引導消費者按需要適量點餐。同時，餐飲服務提供者可以對造成明顯浪費的消費者，收取處理廚餘垃圾的相應費用。其他規定包括，公務活動用餐不得超過規定標準；可獎勵「光盤行動」消費者；食品生產經營者嚴重浪費，最高罰5萬元（約6萬港元）。