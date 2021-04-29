台華航1機師1親屬確診　7旬染病翁曾與過百人熱舞4.5小時

台灣的華航機師感染群組持續擴大，周四（29日）除1名檢疫酒店主管染病外，另有1名早前確診機師的同住家人於本土感染，以及1名機師確診、感染源頭調查中。同日另有2宗境外輸入，分別自菲律賓和墨西哥入境。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中交代，染病的確診機師家人為一名40多歲女子，機師其餘28名親屬同事均未染疫。另外，調查中的確診機師為一名50多歲男子，執勤航線為美國至台灣。當局已掌握患者1名同住親屬，仍在調查其曾接觸的同事數量。

而境外輸入個案中，一名患者為菲律賓籍20多歲女性，於本月7日抵台，周二（27日）自費到醫院檢測，並今日確診。患者在台期間無症狀，已掌握5名接觸者，安排自主健康管理。

另外，周三（28日）確診本地感染個案中的70多歲老翁，本月20日晚曾到桃園市中壢區阿曼達舞場跳舞，時長4個半小時。據網傳照片顯示，現場過百人貼身熱舞，大部分沒有戴口罩，恐成「跳舞群組」。舞蹈教室負責人表示，參加者已實名登記，將通知各人配合防疫。當局已掌握190名接觸者，安排居家隔離。涉事場地已暫停營業。