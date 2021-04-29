解放軍海軍數十戰機南海演練　美軍5偵察機現蹤

解放軍南部戰區海軍航空兵近日於南海某海域舉行實兵對抗演練，包括殲擊機、轟炸機、預警機等8款數十架戰機一同參與。據指，這次演練課題包括防禦性制空戰、進攻性制空戰、攻擊島礁，重點目的是檢驗系統指揮、兵力編組和綜合保障等作戰能力。

演練分成紅、藍兩組，雙方兵力基本對等分配。演練開始，各戰機密集升降，在空中預警指揮、地面防空和雷達部隊配合之下，雙方展開區域攻防戰。這次實兵對抗演練參與兵力多、規模大、強度高，戰場環境設計更複雜逼真，各指揮機構全過程、全要素演練，主戰武器裝備作戰使用，進一步增強協同作戰和綜合保障能力。

海軍航空兵某團團長李海濤表示，演練採取「背靠背」方式，全部在未知條件下進行，部分是臨時設置課目，部分更在戰機飛到空中才下達任務。演練過程雙方鬥智鬥力，綜合運用多種戰術，有效提升參演兵力的作戰能力。

此外，據北京大學海洋研究院的南海戰略態勢感知計劃平台表示，美軍5架偵察機周四分別現身接近中國海域的黃海、東海和南海。其中，美空軍一架RC135W電子偵察機在黃海活動，另一架空軍RC135W電子偵察機和U2S高空偵察機則出現在東海，而在南海活動則有海軍P8A反潛巡邏機和EP3E電子偵察機。