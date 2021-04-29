省公安廳召開會議　要求重點保護秦嶺生態資源

秦嶺近年生態頻遭破壞，其中秦嶺違建別墅風波更引發陝西官場大地震。陝西省公安廳上周二（20日）召開「護衛秦嶺祖脈」專項行動視像會議，要求省各級公安機關要深刻認識秦嶺生態環境保護的重要性、緊迫性、長期性。

據統計，護衛秦嶺祖脈專項行動自4月1日開始以來，全省各級公安機關截至4月14日共巡護自然保護地、野生動物活動區域325處，清理野生動物馴養繁殖、加工經營場所32處，排查消除森林火災隱患228處，辦理涉森林資源和生態環境犯罪刑事案件23宗，拘獲疑犯16人，收繳國家二級保護野生動物2隻，野生動物製品17.5公斤，工作成效已初步顯現。

會議要求省各級公安機關認真領悟黃河流域生態保護和高質量發展的重大意義，把以秦嶺為重點的全省森林資源和生態環境保護好，當好秦嶺以至全省的生態衛士；全面摸排各類涉環境資源犯罪隱患；集中警力偵破破壞生態環境資源的刑事案件，切實解決秦嶺和全省林區破壞生態環境資源犯罪方面的突出問題；制訂切合本地實際的行動方案，加強督導檢查，確保打擊成效，維護以秦嶺祖脈為重點的全省生物多樣性和生態環境安全。