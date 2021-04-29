吳釗燮稱北京從未統治過台灣　樂見英航母駛印太區域

兩岸關係持續惡化，台外交部長吳釗燮日前接受英國電視台專訪時指出，北京政府沒有一天統治過台灣，是事實也是現狀。他強調，若大陸武力犯台，將對全球帶來顛覆性影響。他又表示樂見英國航空母艦於印太區域航行，這顯示英方對台海及印太區域的重視，會持續深化雙方關係。

吳釗燮於周三（28日）接受英國Sky News電視台駐北京記者視像專訪，內容談及台灣因應大陸軍事威脅、兩岸關係現況及台英關係等。因應近期大陸在台海周邊軍事動作不斷，吳表示自由民主是2,350萬台灣人選擇的生活方式，台灣將繼續堅定捍衞家園及民主制度。身處大陸威權秩序擴張的最前線，台灣期盼國際社會支持。

他指出，大陸持續向國際社會謊稱台灣是中國一部分。台灣維持自由民主現狀的政策，溫和、踏實且負責，已廣獲國際間高度肯定與讚揚，因此共產黨持續對台文攻武嚇，除不斷軍事滋擾與威脅外，也利用所謂「一中原則」打壓台灣國際空間。

他批評大陸透過假訊息、混合戰（意指以網絡、輿論結合現實戰爭）及灰色地帶衝突等策略，試圖打擊台灣人對政府的信任，為軍事攻擊作準備。台灣因此除持續強化自衞能力，也更積極與美、英、日及歐盟等國家加強合作，捍衞以規則為基礎的國際秩序。