菲總統：欠中國很多感謝　但國家利益不能讓步

中國迄今提供了350萬劑新冠疫苗給菲律賓，其中100萬劑是免費捐贈，但兩國南海主權紛爭持續。菲律賓總統杜特爾特日前表示，菲國對中國「欠了很多感謝」，但在保護國家利益上，馬尼拉當局不能讓步。

菲中南海紛爭自3月下旬以來升溫，馬尼拉指約200艘中國海上民兵船集結在中方實控但有主權爭議的南海牛軛礁，向北京提出至少5次外交抗議，要求駛離。而明年5月菲律賓將舉行總統大選，南海爭議此間成為了該國的熱門政治話題。菲律賓海岸警衞隊近日又在南海演習，聲稱是確保菲方在該海域行使海事管轄權，中菲兩國官員又展開了言詞交鋒。

杜特爾特周三（28日）晚間在電視談話上說：「我們不想跟中國開戰。中國是個好朋友。我們欠了很多感謝，其中包括（中國捐贈的）疫苗。但有些事真的不能讓步‥‥‥我希望他們理解，我也有我的國家利益要保護。」

杜特爾特的言論在菲律賓國內也惹來反對聲音，立場激進的菲律賓漁民運動力量組織（PAMALAKAYA）周四（29日）發表聲明，批評杜特爾特把國家主權當成換取中國疫苗的籌碼。該組織全國主席希卡普（Fernando Hicap）說：「我們不欠中國甚麼，是他們在西菲律賓海大規模破壞珊瑚和海洋資源，欠了我們數萬億元。杜特爾特總統用我們的主權領土當成籌碼，以取得中國疫苗、貸款和投資，更顯得他是個傀儡。」

領導反對陣營成立政治聯盟、將在明年大選推舉出正副總統候選人的菲國前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）則表示：「菲律賓人應該要有一位將愛菲律賓人列為第一優先的總統，他也應毫不妥協地捍衞菲律賓在西菲律賓海的主權和主權權利。」