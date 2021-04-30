少女年僅15歲兩度出嫁兼懷孕　貧困父得財15萬人民幣

江蘇連雲港少女、年僅15歲的張蘇（化名），近日被揭發在2019年便已出嫁，翌年更誕下一子。但經親子基因鑑定，兒子卻不屬於丈夫黃成。張蘇不久後便遠赴外省再嫁人，其父因而先後獲6.6萬元和8.8萬元人民幣（共約18.4萬港元）聘禮。當地警方和婦聯已介入調查。

黃成一家近日向內媒提供的證明文件顯示，張蘇在2019年10月與黃家訂親，到翌年5月誕下一子黃江。而在黃江的出生證上，母親年齡一欄赫然寫着14歲，但當時醫院職員未有過問。據推算，張蘇受孕時僅13歲4個月大。根據中國當時法例，與不滿14周歲的幼女發生性關係，不管對方同意與否，都構成強姦罪。

在被問及女兒的歲數時，張父表示其戶口本不在家，他不清楚；女兒嫁人時最多也是16歲。內媒記者追問當初張蘇是否未成年，父母或因貪圖聘禮而「賣女」，張父即稱「沒辦法說了，家裏邊（財政狀況）現在仍很困難」。

國務院周二（27日）宣布，為進一步加強對未成年人保護工作的統籌、協調、督促和指導，更好地保護未成年人身心健康、保障未成年人合法權益，國務院決定成立國務院未成年人保護工作領導小組，組長為國務院副總理孫春蘭。