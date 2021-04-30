近80畝農田遭濫採石英石　官媒揭監管部門撒手不理

江蘇連雲港市東海縣近日獲官媒報道，稱多處農田遭大型挖掘機破壞，影響莊稼生長，涉事農田將近80畝。現場人員被發現以大型機械作業挖掘石英石，數十名工人刨礦石。記者聯絡當地官員詢問，惟對方竟稱是正常農民操作並無不妥。該縣周三（28日）公告，希望各界提供有關違法行為的線索，公安及紀檢部門已經介入，同時展開拉網式排查。

官媒到曲陽縣曹莊村實地暗訪調查發現，當地工人運用挖掘機、大貨車大量濫採石英石，翻出來的上百個石堆有1米多高，大小不一的石塊均放進袋子中，每個袋子約1噸重；麥田的小麥都遭輾壓或被泥土覆蓋。有在場工人表示已工作10多天，石塊是從農田2、3米處由挖掘機翻出來，但不清楚是甚麼礦石。礦石會被明碼標價賣出，每噸220元至255元（人民幣，下同，約264至306港元）不等。

對於人為機械惡意破壞，當地監管部門視若無睹。記者舉報後翌日接到自稱是國土所工作人員來電，稱前往查看後未有發現深挖行為，並認為是村民改良土壤的正常行為，檢起小火石有利來年莊稼生長，亦無對土壤造成嚴重破壞。他又稱機械已經撤離現場，但媒體重訪當日發現挖掘機仍在作業。縣長後來表示，接到舉報後已第一時間全方位調查，並且及時扣押了偷採的石英石，對農田進行平整。