男子立遺囑3套房歸保姆　分居妻不滿上訴得直

廣東深圳一名劉姓男子與妻子分居多年，期間與聘請的楊姓保母產生情愫遂同居17年，同時得到3套回遷房。惟劉男生前立下2份遺囑，説明3房全歸楊女所有，但其妻子因不進行公證遭楊告上法庭，獲判遺囑生效，但妻子上訴後法院以不符合社會「公序良俗」，判處遺產無效。楊女得不到房產的繼承權。

劉高達（化名）當年因村清拆在南山區大衝城市花園獲得3套房合共面積300平方米，預計現市值近4,000萬元人民幣（約4,800萬港元）。在2006年，他立下第一份遺囑中寫道，房產全部楊嫻琦（化名）所有，任何人無權分爭，並由劉男簽名，但落款如期不是當事人所寫；死前2個月立下的遺囑中在提到，會將房屋所有權全歸楊女，當中遺囑內容為打印字體，有見證人及監督執行人在場見證，同樣有劉男簽名。

劉妻後來對上述房產進行繼承公證，結果楊女提訴要求執行遺囑內容，一審判決裁定遺囑劉男部分有效，認為房產在婚姻存在關係期間取得，屬夫妻之間的共同財產，但因非法同居存在過錯，酌情決定楊女只得1套房、其餘由劉妻奪得。兩人不服上訴，二審裁決認為養女明知劉男友配偶仍長期與其同居及接受大額財產，非善意第3人，最後就確認遺囑合法有效及繼承涉案3套房產的訴訟請求不予支持。