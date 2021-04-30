長者參加18元人民幣一日遊　帶往墓園參觀

內地不時傳出低價旅遊陷阱。近日在重慶，16人參加了一個團費僅18元人民幣（約22港元）的一日旅行團，結果被帶到墓地參觀。事件其後曝光，網民均大罵旅行社缺德。

據內媒報道，參與該旅行團的多為長者，其中60多歲的鄭文全在當地人緣頗佳。本月中，重慶龍耀文化旅遊公司的工作人員主動上門找到鄭男，邀請他相約親友組團出遊，並提出包交通、包吃、包景區門票的優惠行程。鄭男之後號召16人報名參加，各人出行當日精心打扮，一路上歡唱聊天，誰知一個多小時車程後到達目的地，竟發現是一處墓園。

經長者向隨車的旅行社工作人員查問，才知旅行社以出團名義推銷墓園。之後在一團人表示強烈不滿的情況下，旅行社即場退還各人團費，並於中午用餐後將各人送回。但長者怒氣未消，更怒向媒體爆料。

涉事的重慶龍耀文化渝北紅樹林分公司負責人其後回應內媒查詢，解釋當日其實安排兩個不同的旅行團，由於兼職人員的失誤，沒有說清情況。按照計劃，旅遊巴先安排參加祈福活動的團隊前往墓園，稍作停留之後，再安排參加一日遊的團隊前往景區。事後該公司已退還團費，目前設法聯絡各人當面致歉。