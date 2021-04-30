阻大陸挖晶片研發人才　台勞動部禁陸企發招聘廣告

內地晶片短缺，早前台灣傳出有相關人才近年被大陸挖角。台媒周四（29日）報道稱，台灣的勞動部近日向各大人力中介公司下達公文，禁止協助任何企業在台招募人員赴大陸就業，並要求全面下架相關職缺廣告，違者最高被罰款500萬元（新台幣，下同，約139萬港元）。台勞動部勞動力發展署署長施貞仰證實，已要求他們先自行清查相關廣告，部門下周三將邀相關負責人開會。

勞動部強調，近年來受陸美科技戰影響，大陸晶片產業發展受阻，正透過挖角及滲透等手法建立自主供應鏈，而台灣成為目標。施貞仰表示，是依《兩岸人民關係條例》規定，因人才流失嚴重才有此措施，內部正研擬裁罰基準，將會當面向相關公司負責人說明該項措施、禁止刊登、裁罰的基準等。

公文指，包括「在台登記有案之企業（含經投審會許可之陸資、外資）」、「在大陸地區登記有案之企業（含經投審會許可之外資）」原則均不可刊登赴陸就業之職缺廣告，並加強處理關鍵產業或關鍵職務含有關鍵字如「集成電路」、「半導體」或「IC」廣告，違者可罰10萬到50萬元（約2.8萬至13.9萬港元）。

公文另指「經投審會許可之台商大陸公司」仍可刊登徵才到大陸的廣告，依經濟部投審會公告資料，包括台積電南京廠等就屬於例外範圍。公文亦指，人力中介、獵頭公司均不得協助任何企業在台招募人員赴陸就業，違者可罰5萬到500萬元（約1.4萬至139萬港元）。