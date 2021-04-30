英媒：美國模糊政策不奏效　台灣已成最危險地方

台海局勢未見緩和。英國著名媒體《經濟學人》（The Economist）最新一期報道，台灣是地球上最危險的地方，因為美國一直不向外界保證會在台灣遭武力進攻時出兵協防，這一模糊政策似乎已不奏效，一旦中國大陸武力攻台，對台灣將是一場災難，冀中美努力避免戰爭發生。

《經濟學人》最新一期封面圖顯示，台灣作為主角置於中央，向四方做雷達搜索，左邊畫上五星旗、右邊則是美國國旗，同時解放軍軍機、軍艦盤據台灣海峽，美軍艦隊則現身台海東部海域，雙方包圍台灣、大戰一觸即發。

報道稱，中國大陸視台灣為叛亂政府，美國卻花70年努力維持兩個中國存在，如今這種現狀正在瓦解。美國不承諾協防台灣的模糊政策已不足以阻嚇中國大陸，文中提及即將卸任的美國印太司令戴維森（Phil Davidson）上月向國會稱，中國大陸可能在6年內攻打台灣。而解放軍軍力亦達致過去25年來高峰，一旦美軍介入卻戰敗，中國大陸將成亞洲主導國，美國會失去在印太的主導位置。

此外，「棄台論」近日在美國再度出現，認為應放棄「保衞台灣」等次等利益，降低與中國大陸的衝突。不過有美國學者認為，中美存在民主、人權等價值觀衝突，政界亦有加強美台關係的共識，因此「棄台論」或難以實現。