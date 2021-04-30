向心夫婦被起訴洗錢今開庭　二人否認控罪

香港上市公司中國創新投資有限公司董事局主席向心與妻子龔青，在台灣被以涉嫌違反《洗錢防制法》起訴。台北地方法院周五（30日）首度開庭，二人均否認控罪，案件下月28日再審。

檢方稱，向心夫婦與中國大陸國太公司合作，將國太公司詐騙所得轉至香港，再將3億元新台幣（約8,400港元）匯入台灣的銀行，在台灣買豪宅。檢方認為，向心明知國太曾於因違法吸金遭到大陸當局查辦，卻仍收受國太吸金獲利匯至台灣買豪宅，涉犯《洗錢防制法》起訴。向心在庭審時表示，他在香港資本市場從事「大手交易」將近30年，業務收入公開透明，更稱檢方指他做虛假交易，是對他、香港金融監管體系的極大侮辱。他同時否認自己是共諜。

向心夫婦的辯護律師表示，國太曾於2016年爆出非法吸金案，向心當時立即辭去國太董事職務，並主動向香港警務署、證監會舉報，配合調查，最後向心在中國大陸、香港均未被起訴，還獲香港政府發無罪紀錄證明。

案件緣於自稱共諜的中國大陸籍男子王立強2019年在澳洲尋求政治庇護，他稱中國創新投資是在解放軍總參謀部之下成立，向心是解放軍港台地區情報工作負責人，目的是滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報，在台灣媒體投下經費，讓中國大陸可以控制台灣媒體，並曾滲透影響台灣選舉。事件曝光後，台北地方檢察署以涉犯「國家安全法」等罪調查當時身處台灣的向心夫婦，限制他們出境，最終夫婦二人被以洗錢罪起訴，而非共諜罪。