首名「違紀違法」軍方人大代表　海軍前副參謀長宋學遭免職

解放軍海軍前副參謀長宋學，因涉嫌嚴重違紀違法，近日遭海軍軍人代表大會罷免其第十三屆全國人民代表大會代表職務。宋學是首位因「違紀違法」而遭終止全國人大職務的軍方代表。

內媒周五（30日）披露，宋學曾是殲15艦載機起降試驗任務副總指揮。2019年3月10日，宋學以海軍副參謀長的身份參加解放軍和武警部隊代表團第二次全體會議。在2018年兩會期間，宋學作為全國人大代表就「海軍裝備」等問題接受採訪。當時他表示，海軍的軍艦「不能光是數量，重要的是質量」。

官方未透露宋學涉嫌違紀違法詳情。過去五年至少有4名軍方全國人大代表被終止資格，分別為戰略支援部隊前副司令員兼參謀長饒開勳、西部戰區陸軍前副司令員徐向華、海南省軍區前政治委員葉青，以及江蘇省軍區前政治委員孟中康。上述4人均是「因嚴重違紀」。

宋學現年62歲，山東德州人，中國人民解放軍海軍少將，曾任中國人民解放軍海軍裝備部副部長，中國人民解放軍海軍副參謀長。2018年2月，宋學當選為第十三屆全國人民代表大會代表，直至早前遭免職。