三亞前市委書記涉賄雙開　中紀委主任空降任省委委員

海南省委前常委、三亞市委前書記童道馳去年11月因涉嫌嚴重違紀違法受查，據中央紀委國家監委網站周五（30日）消息，童因嚴重職務違法並涉嫌受賄被雙開。在前一日，中共中央批准陳國猛出任海南省委委員、常委和省紀委書記。據知，陳此前為中紀委國家監委案件審理室主任。

童道馳被指喪失理想信念，對中央重大決策部署打折扣、搞變通，甚至陽奉陰違、自行其是；違規收受禮金，接受奢靡消費安排，貪圖享樂；利用職權在資本市場進行權力尋租，為親屬經營活動提供幫助，大肆攫取非法利益，生活糜爛，大搞權色、錢色交易；在重大項目收購上不正確履行職責；利用職務便利在公司上市、企業經營、融資借款等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

通報指童嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，且在黨十八大後不收斂不收手，應予嚴肅處理。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予童道馳開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；同時收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

至於「空降」海南的陳國猛，於1966年出生，為福建晉江人，畢業於廈門大學法學專業，2011年出任廈門中院院長，次年被最高法院授予個人一等功。陳曾短暫出任福建省委政法委副書記，到2016年跨省履新，任浙江省高院院長，翌年9月上調中紀委出任案件審理室主任（副部級）。他也是十九屆中紀委委員。2001年9月，時任廈門市思明區法院院長的陳國猛設計並敲響了中國法院庭審第一槌。翌年全國法庭統一開始使用法槌，此後陳被稱為「中國大陸法槌第一人」。