旅客突收航班取消短訊陷恐慌　川航澄清正常出發

內地五一假期展開之際，周五（4月30日）一早多名旅客在社交平台反映，接獲四川航空公司發短訊通知取消近日出發的航班，令部分旅客急忙取消或更改行程。惟航空公司其後回應旅客收到的短訊不實，又表示會為受影響的旅客提供免費機票退改簽服務。

報道稱，航班取消短訊發出時間最早於周五凌晨4時許，直到上午7時左右，旅客再陸續收到「航班恢復執行」的通知。陳女士早前透過旅遊網站預訂了周五下午2時50分由重慶飛往廣西省百色市的航班，當日凌晨4時32分她收到攜程發來的短訊，聲稱接獲航空公司通知預訂航班被取消，行程中的其他航段可能受到影響。隨後在上午6時30分，她再收到通知表示所乘航班已恢復。

不久後，川航透過官方微博連續發出公告回應，指旅客收到的訊息與事實不符，當日航班均正常運行，旅客可按原計劃正常出發。對事件造成部分旅客行程調整，川航提供特殊處置方案，包括免收退票手續費，免費重新安排機位。不過有旅客表示，收到訊息後已改訂其他航空公司機票，質疑該部分差價該由誰承擔。旅客嘗試聯絡川航客服，電話卻一直未打通。

另對造成這次事件的原因，有旅客懷疑是航空公司電腦系統遭黑客入侵。有民航業人士分析，這次誤發航班取消訊息的事件，在國內比較罕見。原因除可能是航空公司內部系統出錯，也有可能是民航訊息系統出錯，也不排除是系統遭到攻擊。川航則表示，已就事件展開調查。