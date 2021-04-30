女子第5次起訴離婚法院批准　稱不想再留丈夫任何東西

湖南衡陽縣女子寧順花，5年來4次申請離婚被法院拒絕。她表示曾遭家暴，丈夫沉迷賭博，又曾威嚇她及家人。事件引起關注，法院做法備受批評。她本月初第5次申請離婚獲受理，衡陽縣人民法院周五（30日）上午開庭，當庭宣判事主與丈夫離婚。

內媒報道，丈夫陳定華接受訪問時表示，知道今次法院會判離婚，因此沒有請律師，甚麼也無做。他聲稱有證據寧順花與一名58歲男子有同居關係，打算控告她重婚罪。而寧順花開庭前表示，今次出庭，已經帶齊要歸還丈夫的東西，例如戒指、手鏈、房產證。她指，「已經很恨這個人，關於他的任何東西我都不想保留。」

寧順花離開法庭時表示，對判決結果感到滿意，她指法院稱，「二人並無共同財產、共同債務，以二人感情破裂為由，宣判離婚」。她在法警、婦聯工作人員護送下離開法庭。

寧順花從2016年起向衡陽縣法院提出訴訟，要求與丈夫陳定華離婚，稱無法忍受丈夫賭博。報道提到陳定華性格偏激，處理離婚糾紛時多次威脅寧順花家人，揚言離婚就「報復社會」，曾在法院審理案件時，將她拖下車，導致她受傷，被當局多次行政拘留。去年8月寧順花提出第4次離婚訴訟，被法院以「為保障家庭穩定和社會和諧」為由駁回。上月，她再次提出離婚，獲法院受理，並會於周五審理。