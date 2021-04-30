馬公基地常態駐防　改善設施提升戰力

因應中國大陸解放軍軍機頻頻飛近，台軍位於台海最前線的澎湖馬公空軍基地已經調整為「常態駐防」。為了有效提升戰力及改善官兵生活質素，台灣的國防部決定花費3.3億元新台幣（約9,300萬港元）強化該基地。

馬公空軍基地由馬公基地勤務隊負責駐防，因應解放軍軍機飛入台灣空域，過去每年4月至10月會由台中及台南的經國號戰機聯隊，輪流派出一個中隊軍力駐防，軍方內部稱為「天駒任務」。惟近年解放軍軍機飛入台灣空域的次數大增，台軍決定派軍隊常駐該基地。

最新發布的公告顯示，台空軍司令部「馬公基地辦公及生活設施新建統包工程」已經完成決標。公告指工程目的之一是改善現有營區空間不足的問題，提供官兵安全舒適的住宿及休閒環境，使士兵平時得以適時休養，戰時能有效發揮戰力。

台媒引述分析指，台軍派經國號戰機進駐，因為它是唯一可以在4至5分鐘內完成緊急起飛應變的戰機，比F16及幻影2000戰機快上1分鐘；加上經過性能提升計劃，它可以同時掛載4枚天劍2型空對空導彈，也可以掛載2枚萬劍彈，有效應對台海防空緊張形勢。