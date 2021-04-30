內地五一假期料逾1億人坐火車 周五叫車最難

內地今年五一長假期料出現「報復式」出遊，交通運輸部預計全國客運量將高達2.65億人次。鐵路部門則預計，單是五一當天乘坐火車出行的旅客將超過1,700萬。民航局表示，單日客運量於出行高峰將逾200萬人。網約車平台滴滴稱，周五（4月30日）晚將為假期「去程」高峰，當日或成為今年上半年最難叫車日。

據媒體從公安部鐵路公安局獲悉，鐵路有關部門預計自周四（4月29日）至下周四（5月6日），鐵路發送旅客將突破1億人次。公安部鐵路公安局近日召開視像會議，要求於假期間確保全國鐵路治安穩定，旅客平安出行。

中國民航局周四召開假期運輸保障部署會議。會上民航局副局長呂爾學指出，今年五一是疫情常態化防控下民航運行的「壓力測試」。預計假期全國航班量明顯增長，日高峰接近1.6萬班，其中4月30日和5月1日為去程高峰，5月5日為返程高峰。

另據滴滴智慧交通大數據預測，今年五一期間國內居民遷徙熱度明顯高於前年和去年同期，預計於周五下午，下班高峰與假期啟程高峰相互疊加，打車成功率不足50%。其中，出行峰值分別出現在周五傍晚6時和周六上午約11時。而下周三（5月5日）受返程高峰影響，全國主要城市道路網絡將於當日下午3時至下午5時最擠塞。數據又顯示，五一期間秦始皇兵馬俑博物館周邊路段的全日運行指數，將為全國景區周邊路網擠塞之冠。