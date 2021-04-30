警署所長刪閉路包庇黑幫破壞警局　檢方疑涉外部施壓

台灣台北市警局松山分局中崙警局本月16日遭四海幫成員闖入，與警員發生衝突並破壞警局，警署前所長許書桓疑為包庇事件，將事發時的閉路電視畫面刪除，台北地檢在調查期間發現許書桓作供前後有誤，懷疑行為背後可能有外部勢力介入，考慮再次傳召許書桓及其他涉案人士出庭。

許書桓在周三（28日）出庭時表示因為公務電腦被毀損，需要格式化電腦的監視器硬碟，故事發片段被刪走；但他在周四（29日）在議會專案報告卻表示「不想害人、造成長官困擾」，檢方因證人證供矛盾決定深究。內政部長徐國勇表示許書桓刪除畫面的行為，已干犯滅證罪等重大過失罪行，建議他轉做污點證人。警政署長陳家欽周四亦要求涉案警員交出手機予刑事局鑑識還原，並配合測謊作供。

目前檢方正調查當日黑幫成員有否襲擊值勤警員，以評估事件是否牽涉妨害公務及縱放人犯罪等罪行；同時亦調查許書桓刪除閉路電視紀錄的動機，考慮背後有黑道、民意代表或上級長官干預的可能性，將會再次傳召許書桓再次出庭，同時亦可能再次約談涉案的黑幫成員。

事件發生於本月16日，一名楊姓高級警員在街上與人發生口角，逃返至中崙警局後，多名身穿黑衣的四海幫成員闖入搗亂，並破壞多部電腦，其後黑幫成員已當場道歉並承認責任，惟事後閉路電視畫面遭刪除，許書桓及副所長顏敏森涉嫌湮滅證據及縱放人犯，移送台北地檢署偵辦。