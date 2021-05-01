內地農民工去年暴跌517萬人　月薪僅4072人民幣

中國國家統計局周五（4月30日）發表農民工監測報告，顯示去年全國農民工數量減少近517萬人，較2019年下降1.8%，是近年來首次下跌；農民工月均收入則為4,072元（人民幣，下同，約4,889元港元），令網民大嘆窮富差距問題，更提及女藝人鄭爽收取1.6億（約1.92億港元）天價片酬，要求當局重出手整頓。

根據《2020年度農民工監測調報告》，除農民工人數稍降外，農民工亦出現高齡化的趨勢，平均年齡為41.4歲，較之前提高0.6歲，但同時高學歷的農民工比例亦略有上升，高中與大專及以上的農民工分別佔16.7%及12.2%，均增長超過一個百分點。報告中最受關注的地方是農民工的月均收入為4,072元，雖較2019年度上升2.8%，但仍登上微博熱搜榜第二位。

《環球時報》周二（4月27日）發文批評鄭爽收取巨額片酬，指中國作為社會主義國家不能容忍這種畸形的高收入，要求加強懲處「陰陽合同」的情況。是次數據更引起網民將農民工工資與鄭爽比較，有留言指出應強調「科教興國，人才強國」的價值觀，整改娛樂圈的生態。