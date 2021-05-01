水管滲水糾紛　住客連續5年開「震樓器」騷擾

上海浦東新區一個社區，一名5樓的居民與6樓住客因水管滲水問題產生糾紛，5年來長期用「震樓器」製造噪音、震動。有住在7樓的長者被噪音影響身體變差。而居民多年來以報警、打官司等方法，但事主堅拒不現身，問題一直無法解決，多戶居民長期深受其害。

住在6樓的王女士指，他們原本與樓下5樓的住客關係不錯，惟5年前與樓下住客因水管老化滲水問題，產生糾紛。自此，5樓住客便安裝「震樓器」製造噪音。王女士因噪音騷擾，5年來被迫從睡房搬出客廳睡覺，丈夫因不堪騷擾，已經搬出去住。附近住客無辜受害，住在7樓的一對老夫婦，被噪音折磨至無法入睡，老伯更因精神變差，兩次摔倒，跌斷5條肋骨。其他居民長期在家中準備耳塞，希望可以減輕騷擾。

附近的居民曾嘗試報警，聯署寫信投訴、打官司等方法，惟5樓住客一直不現身，每次民警到場，噪音就會暫時停止，無法取證。經記者測試，噪音可達60分貝。但要法院成功起訴，居民需要有專業檢測部門的環境檢測報告。而大廈住客是「個人」身份，不同於地盤等「單位」，不是檢測報告的監管範圍。

有律師表示，雖然生活噪音的標準未有法例規管，但仍然可以透過法院，申請司法機關介入檢測調查。