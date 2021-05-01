5官員違規吃喝遭處分　省公布10禁令防鋪張浪費

內地反食品浪費法正式公布，內容除針對網絡吃播行為和規管餐飲業，亦明文嚴禁各級政部門鋪張浪費。湖南省紀委監委繼本月初通報集中治理違規以公款吃喝問題後，近日就5名官員違規吃喝作出通報，又公布防止違規吃喝的10項禁令。

省紀委監委周二（4月27日）表示，今年目前全省共查處違規吃喝問題83宗，處理148人，給予黨紀政務處分114人。省紀委監委有關負責人同時通報一批違規吃喝典型案例。其中，省自然資源廳直屬單位省第二測繪院辦公室主任張斌，被指於去年11月接待某測繪工程院人員時提供超標準公務接待，11人用餐花費2,888元（人民幣，下同，約3,500港元）。事後張斌更安排接待的酒樓開出2張發票向單位報銷，最終被政務警告處分。

其餘4名被通報的官員，包括寧鄉市農業農村局黨組副書記、副局長張煒，邵陽市北塔區副區長、市公安局北塔分局局長李旭賓，常德市生態環境局漢壽分局黨組書記、漢壽縣生態環境保護綜合行政執法局局長曾獻平，以及南縣財政局行政政法股股長宋力。各人分別因公款報銷個人宴請費用、將吃喝費用轉嫁管理對象等問題遭黨內警告處分。

為嚴防「吃喝風」隱形變異、反彈回潮，省紀委監委公布：嚴禁以各種名義違規接受管理服務對象的宴請；嚴禁以請示、匯報工作等名義宴請上司；嚴禁偽造接待公函等方式以公款吃喝；嚴禁拆分開立公務用餐發票；嚴禁在私人用餐中以單位名義開立發票；嚴禁虛列名目隱瞞違規吃喝費用；嚴禁向下級及其他單位、企業、個人轉嫁違規吃喝費用；嚴禁公款報銷個人吃喝費用；嚴禁指使、授意管理服務對象安排違規吃喝活動；以及嚴禁在機關食堂等地方違規吃喝。