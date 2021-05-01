巴士疑煞車失靈衝燈　女高中生捲車底慘遭輾斃

台中清水區一輛巴士周五（4月30日）早上懷疑煞車失靈，在綠燈前仍往前衝，20多名學生慌忙逃竄，其中1名女高中生躲避不及遭活活輾過，送院搶救後不治。涉事司機稱車上有40至50名乘客，若選擇撞向山壁或造成更大傷亡，只好向前衝；警方正調查事故原因。

42歲林姓司機當日早上7時多行經嘉陽高中，下坡時巴士無法煞停，同時過馬路上的學生以為巴士會停下，因此如常橫過馬路，詎料巴士直衝而來，嚇得他們尖叫逃命。部分人往回跑，其他人則逃至校門方向，16歲的張女走避不及遭撞倒。

消防局接報後趕至現場，發現她已無生命迹象，隨即在現場進行急救並送院。然而，受害者抵達時已無呼吸及心跳，全身有大範圍撕裂及擦傷，最終不幸身亡。校方當時第一時間派人探視，並啟動關懷機制為目擊學生提供心理輔導。

林男事發後接受酒精測試並無反應，任職超過8年均無不良紀錄。另外，巴士年初才檢查沒有問題，警方對他的證詞仍要再作了解、調查。據指，張女在校內成績優異，幾乎都是包攬第1名，再加上來自低收入家庭，因此師生聞其死訊都感到可惜不捨。