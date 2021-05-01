小學老師踩臉潑熱水燙傷10多名學生　涉虐待遭停職

安徽淮南市一間小學近日有家長爆料，指學校一名老師對其就讀小一的兒子施虐，孩子的右腳遭潑熱水致嚴重燙傷；另外有10多名學生同遭該老師潑熱水、掐頸、踩頭等。教育部門已要求學校將該老師停職，公安部門介入調查。

淮南市潘集區第四小學一名8歲男童，上月21日遭學校一名道法課老師魯永全用熱水潑向右腳，導致他的腳踝二級燙傷。學校另外有10多名學生都曾表示遭老師潑熱水燙傷，其他學生表示曾遭老師用熱水淋向腳或頭，而且老師會威脅他們不可以告訴家長。有孩子在學校遭老師掐頸、按低在桌子下踩臉、按頭等。

另一名家長稱，發現孩子臉上有鞋印，詢問後得知孩子被老師按倒在桌子下，用腳踩上其臉。另一名被掐頸的女童指，當時在課室後面有同學拍她一下，她回頭看就被老師掐住頸部。據了解，10多名受傷的學生都是同一班，老師曾威嚇家長，有家長表示，老師上課時飲酒，酒後就傷害學生。

潘集區教育區副局長指，魯永全是學校的全職教師，在學校教授道德與法制課。教育局已經接到投訴，並成立專門小組調查，要求學校將魯永全停職。