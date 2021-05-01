美報告揭「一帶一路」中國勞工被強迫勞動　全年做足365日

總部位於美國紐約的非政府組織「中國勞工觀察」，周五（4月30日）發布關於「一帶一路」中國工人的勞動調查報告，指出被送往亞洲、中東和非洲的中國勞工被強迫勞動，包括被扣押護照、被迫使用非法簽證、拖欠工資、限制自由及超時工作等。而在新冠疫情期間，有人感染後得不到應有的治療而死亡。

報告稱，自去年7月起組織聯絡近百名一帶一路中國工人、記者及當地華人義工，對當中部分人作深度訪談。有受訪工人稱，當初因為在內地賺得少錢而選擇出國，以為國外情況較理想，豈料工作一段時間就後悔，他們被要求延長工時，試過一日工作12小時，全年做足365日無休息；有人因工傷得不到治療，變成永久殘疾，卻得不到賠償。

報告又指，超過95%工人的護照被收走不得回國，僱主告訴他們若想提早離開，會違反合約而需賠償，金額通常等於工人數月薪水，以此阻止他們離開。新冠肺炎期間，工人做不到檢測，在工地和宿舍感染新冠病毒，亦無能力購買價格高昂的回國機票。美國傳媒引述律師指，工人被迫不斷工作或不獲准離開，等同「強迫勞動」。

報告續指，一些工人向中國使館求助，卻得不到應有的幫助。再者，他們不能自由更換僱主，沒有權利組織工會或罷工，一些帶頭抗議的工人會被懲罰。「中國勞工觀察」呼籲，使領館應加強保護工人，增加這些一帶一路國家往中國的航班，並建立以受害者為中心的保護機制。