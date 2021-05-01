美前國務次卿：加強美台經濟聯繫有助防衞台灣

美國前國務次卿克拉奇去年9月歷史性訪問台灣，是40多年來最高級別的美國國務院官員。《美國之音》周六（1日）刊出他的專訪，他承認中美有可能因台灣問題開戰，認為加強美台經濟聯繫有助防衞台灣。他又指，世界認清中國處理人權問題的手段，呼籲全球聯手抵制涉新疆強迫勞動的公司，並透過「民主國家清潔網絡聯盟」對抗中國試圖控制5G網絡。

克拉奇形容訪台是巨大榮譽，符合美國整體戰略，強調目的是參加已故台灣的總統李登輝追悼會，但解放軍派近20架戰機和轟炸機繞台，而他去台灣是紀念偉大的人，不明白中方的動機，相信是想展示軍事實力，「這是中共經典的行為方式」。

克拉奇還指，該次行程是美台經濟繁榮夥伴關係的催化劑，他推動台積電和美國達成一項120億美元（約936億港元）的合作協定，是美國史上最大筆在岸交易，台積電或是對美國國家安全最重要的全球性公司，而台灣是民主和資本主義的榜樣。他承認中美有機會因台灣問題開戰，而實現美台經濟繁榮夥伴對話、吸引美國及盟友投資對防衞台灣很重要。

有關中國人權問題，克拉奇希望美國企業以至全球團結，不要投資涉新疆強迫勞動的公司，確保供應鏈乾淨，而美方需決定是否抵制北京冬季奧運。他直指中國打壓維吾爾族是種族滅絕，中方以隱瞞、吸收及脅迫原則處理問題，世界見到新疆、香港問題及隱瞞新冠疫情後，應認清中國的這3種手段。

中美陷入科技霸權競爭，克拉奇認為美國需為經濟競爭力提供動力，保護戰略資產及技術，組成民主國家企業和社會聯盟，在經濟合作領域按照一套信任原則運作，這樣才有機會贏中國，所以前朝特朗普政府以「民主國家清潔網絡聯盟」應對，表明「不遵守這些原則，美國就不會和你​​做生意」，他形容倡議「打敗中國擁有5G通訊的總體計劃」。

克拉奇對中美未來的關係抱有希望，但相信中美關係是零和遊戲，而中方確實加強了侵略性。他又向中國喊話，稱全世界都不信任中方。