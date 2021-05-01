美駐法代辦官邸晤台灣代表　斷交後首次

美國國務院早前更新對台灣交往準則，鼓勵華府機構與台灣常態交往互動。美國駐法國代辦阿格勒（Brian Aggeler）周五（4月30日）在官邸與台灣駐法國代表吳志中會面，是1979年美台斷交後首次。阿格勒重申支持台灣參與世界衞生組織等國際組織，雙方將繼續深化交流，共同努力維持印太地區和平穩定。

阿格勒邀請吳志中到官邸午宴，雙方討論印太地區穩定、台灣成功抗疫、擴大台灣國際參與、台灣經貿實力及共享普世價值等議題。吳志中感謝美方堅定支持，盼雙方強化夥伴關係，深化合作交流。吳志中向台媒指，台灣與各國交流邁向正常化，中國大陸不能再禁止台灣與世界正常交流，美國從前國務卿蓬佩奧到現任國務卿布林肯，都不再接受陸方過去的威脅方式，開始與台灣朝正常交流的方向走，極具象徵意義。

美國駐法國大使館會後在Twitter發文指，阿格勒強調美國與台灣民間長久以來的友誼、兩方共同的民主價值，以及台灣在印太地區安全與繁榮上的重要性。

另外，大陸駐瑞典大使桂從友的「戰狼外交」風格一直引外界關注，他周三（28日）接受瑞典電視台訪問時險把台灣形容為獨立國家。被問到有關他威脅瑞典記者奧爾松（Jojje Olsson）時，他批評：「奧爾松自稱大陸問題專家，但他既不在瑞典研究大陸問題，也不在大陸研究大陸問題，而是跑到...曾經...在...台灣...台灣也是大陸的一部分，但是他在台灣同台灣分裂當局，勾結在一起，頻頻發表反華錯誤言論。」奧爾松在社交網分享節目訪談，嘲諷桂從友「自己都說台灣不是大陸的一部分了」。