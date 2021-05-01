稱竊197件內衣當藝術品展出　警方調查揭發虛構情節

內地「ARTCLOUD中國（SAP）」藝術大獎的網上活動中，有人發現一個名為《197》的當代藝術作品，聲稱以「非正常方式」獲取197件女性內衣，認為盜竊之嫌。主辦單位周三（4月28日）已將作品下架，及取消其入圍資格。北京朝陽警方周五（30日）表示，正調查作品是否涉及入室盜竊的罪行，結果發現是內衣為自行購買，片段亦屬擺拍，現已對張明信採取刑事強制措施。

作品由畢業於湖北美術學院、現年36歲的張明信創作。根據作品的說明指張明信2017年居於北京的寓所期間，女友的內衣頻繁被盜，自覺無能為力的他遂於2018年起多次以「非正常方式」獲取附近晾曬的女性內衣，並從中感到釋懷，兩年後整理時發現共有197件。張明信將內衣送給女友，但遭拒收後，想到將這堆內衣當成藝術品售賣，便將作品上傳至SAP藝術大獎的網上平台，還附上一段長達47秒的偷竊過程片段。

警方表示已拘捕張明信並展開調查，結果發現參展的內衣為自行購買，其後通過編輯圖片、擺拍等方式虛構為盜竊所得，在網絡傳播後造成不良社會影響。