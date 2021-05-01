電視台主持出席前首富壽宴　遭罰停工及黨紀處分

上海前首富周正毅早前在外灘某酒店舉行60歲生日晚宴，當中東方衞視6名主持人到場賀壽引起關注。內媒周五（4月30日）引述消息指，經上海廣播電視台召開會議，決定停止涉事主持人參加各類節目的工作，並對他們進行黨紀政務處分。

報道指，上海東方傳媒集團有限公司上海廣播電視台周三（4月26日）按照市委市政府、市委宣傳部、市文廣局要求召開上述會議，對涉事主持人陳蓉、倪琳、戴劉菲、房海燕、程雷和朱楨作出嚴厲批評，認為他們參加晚宴並在台上高調祝賀的行為有悖於《播音員主持人職業道德準則》等要求，嚴重缺乏政治意識。

涉事主持將被無限期吊銷主持人證，無限期禁止在上海地方電視台出鏡，解禁日期以觀後效。其中，陳蓉將被解除東方衞視相關領導職務，房海燕將被解除合約及即日起離開電視台，程雷和朱楨則保留事業單位人員編制，在一年內領取單位內最低工資等。

事發於上月18日，有關主持人參加周的生日晚宴時獲邀上台，聲稱「東方衞視春晚也不過這樣的陣容」。網上其後流傳所涉電視台就晚宴向其上級部門作出的情況說明，表示經核實後參與活動的主持人均未收費，聲明還指將進一步調查核實事件，確保有關電視台整體形象的主持人不再參與與個人身份和形象不符的各類社會活動。