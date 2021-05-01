台軍整合海空雷達導彈系統　應對解放軍軍機

解放軍軍機多次出沒台灣東西空域，形成包圍之勢。為了強化防空戰力，台灣的國防部擬提升空軍現役「寰網系統」性能，把海軍及空軍各型防空導彈、雷達情報資訊即時整合，計算精準打擊火力及優先攔截目標，為指揮中心提供應對依據。

項目代號「寰展計劃」，將大幅提升寰網系統的軟硬件性能，期望令海軍及空軍的防空導彈調度運用更具彈性。寰網系統現時涵蓋空軍各型雷達，愛國者、天弓及鷹式地對空導彈，並沒有納入海軍艦艇、高山陣地的雷達，以及標準一型、標準二型與海欉樹等艦載防空導彈。海軍及空軍各有防空系統，雖可令防空戰力重疊，但會出現難以發現的死角。

國防部在最新送交立法院的報告指，寰展計劃進度受阻與去年受新冠肺炎疫情影響有關，導致派駐美國軍工企業廠房的人員行程受阻，駐廠團隊已於去年9月赴美展開各項工作，並擬訂趕工計劃，預計2024年完成。國防部亦規劃執行「海洋監偵能量整體提升案」，為避免海軍雷達陣地受攻擊時官兵傷亡嚴重，將參考空軍區域作戰管制中心運作方式，把官兵部署在各區域雷達情報資訊整合中心。