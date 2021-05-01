華裔女主持北京被拘留　視像晤澳洲大使對話受監控

中國與澳洲關係持續緊張，澳洲外長佩恩去年8月證實，該國華裔電視節目主持人成蕾（Cheng Lei）在中國北京被拘留。澳洲傳媒報道指，成蕾在本周與澳洲駐中國大使弗萊徹（Graeme Fletcher）視像通話前，被蒙眼、戴上口罩及鎖上手銬，通話過程受到監控。

澳洲廣播公司（ABC）報道指，成蕾與另外兩人同囚一間牢房內，多次要求見律師被拒。她每月被帶往另一房間與弗萊徹或其他澳洲領事官員視像通話。而在本周通話中，成蕾被4名警衞封上眼睛及嘴巴，並在雙手被鎖上的姿態下帶進房間，安排坐上一張有膝部約束裝置的椅子上，其後警衞才摘掉她的眼罩口罩進行對話。

領事官員獲悉，中方一直未讓成蕾與居於墨爾本兩名分別11歲及9歲的子女對話，成蕾亦曾透露受到警告，要求家人向傳媒對事件隻字不提。

成蕾在中國環球電視網（CGTN）任職節目主持人8年，負責報道財經新聞，她於今年2月證實因「涉嫌為境外非法提供國家秘密罪」而接受調查，至今被關拘多時，中方僅以簡短的聲明報道過事件，但最近微信平台多個帳戶發貼或影片，批評成蕾為間諜及詳述她的生平，有指相關貼文為國安部的人撰寫，用以引導公眾輿論。