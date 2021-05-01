深圳市委領導新班子亮相　王偉中續任市委書記

深圳市委第七屆委員會第一次全體會議周五（4月30日）召開，會上選出新一屆市委領導班子，王偉中繼續擔任市委書記，代市長覃偉中及鄭軻出任市委副書記；他們與馮玲、楊芝春、王強、程步一、黃敏、劉連生、艾學峰、馮玲、余新國、聶新平、張勇，共13人同時當選為深圳市委常委。

王偉中會後與新班子一同會見傳媒，他表示深圳進入粵港澳大灣區、深圳先行示範區「雙區」驅動，新班子將立足新發展階段，完整、準確全面貫徹新發展理念，爭取構建新發展格局的先行示範者，創造更多「全國第一」；同時把人民放在心中最高位置，持續關注教育、醫療、住房等民生問題。

他又指出，新班子將始終清正廉潔，堅決擔負起管黨治黨政治責任，帶頭遵守黨紀國法，不懷私念、不徇私情、不牟私利，時刻自重自省自警自勵，力戒形式主義、官僚主義，以良好的黨風政風帶動全社會形成風清氣正。

現年59歲的王偉中，自1983年10月加入中國共產黨，其後在水利部、國家科委社會發展科技司資源環境處、科學技術部等工作。他在2014年9月任山西省委常委、秘書長，2016年10月起兼任太原市委書記；至2017年3月起，王調至廣東省委，出任省委副書記、深圳市委書記至今。