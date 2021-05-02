內地官方帳號諷印度抗疫不力　遭炮轟後刪文

內地多個官方微博帳號近日被指，發文嘲諷印度新冠疫情嚴峻。其中中央政法委新聞網站官方微博「中國長安網」貼出武漢火神山醫院施工現場及印度露天焚屍的照片，稱之為中國火神山及印度「火神山」，更加上「印度德里將狗用火葬場改為人用」的標籤。不少網民炮轟相關言論「泯滅人性」，涉事貼文其後被刪。

中國長安網除了在上周五（4月30日）貼出火神山對比圖，上周六（5月1日）亦貼出另一對比圖，寫下「中國點火VS印度點火」，另加上「印度單日新增確診40萬例」的標籤，下方分別是中國發射火箭現場和印度火化疫歿者遺體的照片，諷刺印度疫情失控。當中意指中國疫情受控，已有餘力參與太空競賽，點火是用來發射火箭；暗諷印度卻因抗疫不力導致疫歿者眾，點火是用來燒屍。

除了中國長安網，中國公安部新聞中心及公安部治安管理局官方微博「中國警方在線」和天津市人民檢察院等官方帳號也曾發表類似貼文。不少內地網民在貼文留言叫好附和，但亦有大量網民批評，斥「毫無人性，非常欠揍」，又指相關言論「不能代表中國人民」，「希望印度人民早日擺脫新冠病毒」。據指印度駐中國大使館向中方提出抗議，涉事貼文已消失不見。

不過，有中國官媒背景的微信公眾號「牛彈琴」周日（5月2日）繼續把印度疫情扯上中印糾紛，以「這場劫難後，中印關係終於要翻篇了！」為題發文，指中國外交部7次表達對印度的慰問，強調願意提供協助，但印度一直沒明確表態，形容「心結還是很深」。文章提到，中方其後發稿透露印度終於鬆口，連說了兩個感謝，但在印方的貼文中，卻一個「謝」字也沒提。文章指，兩個發展中大國鬥起來兩敗俱傷，正中某些國家下懷，又認為：「印度遲早會醒悟的，中國這樣的鄰居，印度到哪裏找？」