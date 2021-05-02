泰山五一假期傳出人擠人場面　景區斥報道不實

內地五一長假期間，大量民眾「報復式出行」，前往各大名勝景點旅遊。其中位於山西省東北部忻州市五台縣的中國四大佛教名山之首五台山，遊客量已近接待上限，多地名山為嚴格防疫，規定不接待沒預約的遊客。有媒體圖文並茂報道大批遊客在泰山聚集，但泰山景區管委會周日（2日）澄清指，「人擠人」的照片並非今年拍攝，批評不實報道干擾遊客出行。

部分新聞媒體上周六（1日）報道一些關於五一假期首日，泰山景區有大量遊客聚集等的影片、照片、文字等。但泰山景區管委會周日發布官方聲明指出，經技術甄別及現場勘驗後，確認這些人頭湧湧的場面都不是今年五一假期發生，有些影片甚至是發生在數年前，批評不實報道嚴重干擾遊客正常出行，詆毀景區常態化疫情防控的成果。管委會呼籲有關媒體及資訊發布管理平台，履行審查職責和義務杜絕虛假及誤導資訊；又強調泰山景區將毫不鬆懈地繼續做好「限量、預約、錯峰」和疫情防控措施。

另外，五台山風景名勝管委會周日發布通知，指目前景區遊客已接近接待上限，中心區路段出現明顯擁擠，根據疫情防控要求，暫不接待沒有實名預約的人。位於陝西省渭南市的華山也成熱門目的地，上周六共接待14,576人次購票登山遊客，比去年同期增長404%；四川省的峨眉山景區同日接待25,402人次遊客；安徽省的黃山風景區亦接待了1.4萬多人。