台軍派化學兵　赴爆疫華航園區消毒

台灣的華航機師感染群組持續擴大，有醫生直言擔心疫情已進入桃園社區。桃園市政府環境清潔稽查大隊及陸軍三三化學兵群周日（2日）共派出約50人，前往華航園區為辦公區域及室外環境消毒，希望徹底防堵疫情。華航園區各單位從本月起，亦會實施分組居家辦公。

環境清潔稽查大隊及化學兵前往華航園區，由早上8時半開始針對行政中心、組員中心、訓練中心3棟建築進行深度消毒，並在11時半左右完成。至於華航檢疫用的諾富特飯店因仍要進行採檢工作，故暫不進行消毒。

陸軍三三化學兵群上校指揮官龔龍峰表示，化學兵派遣30人，當日使用的消毒劑是漂白水，並根據衞生署福利部公告的調製為1000ppm濃度，由上而下、由兩側往中間進行消毒。他指，化學兵事前已做好自我防護、檢查、機器測試等，兩人一組進入大樓作業，華航亦有開啟空調，讓消毒劑可瀰漫室內，完成後部隊撤出大樓自我除污及清潔裝備。

另外，新北市新店區一間大學的旅館系兩個班級共92名師生，上月27日曾參觀諾富特飯店。校方其後得知飯店主管確診，把相關師生列為自主健康管理對象，要自我隔離至下周一（10日），住宿生分層及一人一室隔離，停課兩周期間採取遙距上課，校方亦緊急進行消毒。但有學生批評校方處理不周，部分人回到學校才得知要隔離，校方官網亦無任何公告，只是叫各班代表宣傳指導戴口罩，沒有說明詳情。