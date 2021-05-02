台智庫籲留意解放軍新式加油機　可大幅增加戰機航程

中國大陸軍事力量近年大增，威脅台灣安全。台國防安全研究院警告，應留意解放軍新式加油機，因加油機在作戰時可增加戰機航程及作戰半徑，使戰機能夠密集發動進攻。美媒認為大陸軍事行動不斷升級是為了逼台灣投降，而美國想要阻止這一趨勢並不容易。

軍事智庫國防安全研究院周日（2日）以「中國加油機隊」為題分析台灣的國防形勢，指出解放軍正以運20大型遠程運輸機為平台，改裝成運油20大型加油機，一旦投入使用，未來進行一次空中加油，預計轟6N、殲8、殲10、運9等戰機的航程可增加25%至40%不等。

分析又指，解放軍現役有俄製IL78大型加油機、國產轟油6加油機。由於運20運輸機最大起飛重量超過220噸，因此改裝成運油20加油機後，輸油量可超過60噸，超過轟油6加油機3倍。

美國《華盛頓郵報》上周六發表社論稱，中國大陸對台海、南海的軍事行動升級，包括大幅增加軍機飛入台灣空域的次數，消耗台灣空軍；派出武裝漁船在南海牛軛礁集結，企圖控制軛礁掌控重要航道。評論認為，解放軍的目的是逼台灣投降，甚至稱霸東亞，而美國似乎很難阻止對方。